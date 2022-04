Luca Zidane réduit à son nom de famille ? Ses confidences cash

C'est l'un des noms les plus mythiques du football mondial et l'un des meilleurs joueurs des 30 dernières années. En seulement quelques saisons à la Juventus Turin, au Real Madrid et surtout avec l'équipe de France, Zinedine Zidane est devenu une légende. Un statut qu'il a su conserver après l'arrêt de sa carrière en devenant un entraîneur de renommée internationale. À côté de sa brillante carrière, l'homme d'aujourd'hui 49 ans a su construire une vie de famille radieuse avec sa femme Véronique. Père de 4 enfants, il leur a visiblement transmis son talent pour le football puisqu'ils ont tous joué à un haut niveau.

Deuxième de la fratrie après Enzo, Luca Zidane (23 ans) a choisi le poste de gardien de but et il évolue depuis deux années du côté du Rayo Vallecano, un club de milieu de tableau en première division. En fin de contrat en juin prochain, le jeune homme réfléchit à son avenir, qui pourrait s'inscrire en France, le pays qui a révélé son père, mais où lui n'a encore jamais joué. Un père adulé dans l'Hexagone, une situation qui peut parfois être compliquée à vivre, comme il l'explique. "Je suis fier d'être le fils de mon père, de tout ce qu'il a fait. Mais de temps en temps, notre nom est dur à porter", avoue-t-il en interview pour le Journal du Dimanche.

J'aimerais qu'on me parle de ma carrière, moins de la sienne

À l'image de son frère Enzo, venu s'installer en France l'été dernier pour poursuivre sa carrière, Luca s'imagine faire la même chose, et pourquoi pas à Marseille, la ville où il est né. Une façon de couper les ponts avec sa famille et ce père omniprésent, où qu'il aille. "J'aimerais qu'on me parle de ma carrière, moins de la sienne. Ce sont deux choses différentes. Le moment est venu de me faire un nom", affirme le grand frère d'Elyaz et Théo.

Luca Zidane sait qu'avec un patronyme comme le sien, il sera attendu au tournant où qu'il aille. "Avec le nom que je porte, c'est un peu compliqué. Les critiques arrivent plus vite", explique-t-il, avant d'évoquer un autre "fils de" bien connu : "Marcus ­Thuram (ndlr, fils de Lilian Thuram) est dans le même cas que moi, c'est un exemple à suivre. Pour faire ma propre carrière professionnelle, j'ai besoin d'un club qui recrute Luca plus que Zidane".

Retrouvez l'interview de Luca Zidane en intégralité sur le site du JDD.