Enzo Zidane papa : sa fiancée Karen en train d'allaiter leur fille Sia, séquence intime

Enfin grand-père ! C'est certainement ce qu'a dû se dire Zinedine Zidane après la naissance de sa petite-fille, Sia. Son fils Enzo Zidane avait annoncé depuis plusieurs mois maintenant qu'il attendait un enfant et le fameux jour est arrivé. Joueur de football comme son père, le jeune homme de 27 ans évolue du côté de Rodez (Aveyron) où il s'est installé avec Karen Goncalves. La belle espagnole, avec qui il est fiancé depuis 2020, vient tout juste de mettre au monde son premier enfant, comme il l'a annoncé sur son compte Instagram. "Bienvenue notre Sia, notre princesse 19/05/22", a-t-il écrit en commentaire d'une photo où on voit le couple à la maternité avec leur petite Sia.

Une nouvelle qui a bien évidemment ravi la famille Zidane et les trois frères d'Enzo n'ont pas hésité à lui envoyer plein d'amour sur les réseaux sociaux. "Bienvenue Sia. Fier de vous", a notamment écrit son frère Théo pour célébrer l'arrivée de sa nièce dans la famille. Après plusieurs jours à l'hôpital pour s'assurer que la petite aille au mieux, les parents ont pu rentrer chez eux pour s'occuper d'elle et recevoir leurs proches pour qu'ils découvrent leur petite merveille. Une de leurs amies influenceuse est d'ailleurs passer les voir et elle en a profité pour prendre une jolie photo de Karen Goncalves qu'elle a posté sur son compte Instagram.

Sur la photo qu'a repartagé Enzo Zidane à ses 1,3 millions d'abonnés, on peut voir son amoureuse installée confortablement dans son lit en train de donner le sein à la petite Sia. Un adorable cliché où l'on peut se rendre compte de tout l'amour qui existe déjà entre la mère et sa fille (photo à retrouver dans le diaporama). Installé dans le sud de la France, le couple va désormais pouvoir profiter de l'été et du beau temps pour pouponner tranquillement à la maison.

Parents pour la prochaine fois, Enzo et Karen semblent parfaitement prêts à endosser ce rôle et on le voit parfaitement sur cette belle photo !