Enzo Zidane, jeune papa : "Fiers", ses frères partagent de belles photos avec la petite Sia !

Sia fait fondre les coeurs de toute la famille ! Née le 19 mai dernier, la fille d'Enzo Zidane et de sa compagne Karen a rencontré ce vendredi soir ses trois tontons, Théo, Luca et Elyaz. Très fiers, les trois cadets du clan Zidane ont couvert leur nièce de câlins, offrant de magnifiques photos de famille à leurs abonnés. Et on attend maintenant l'arrivée de Zizou... qui devrait lui aussi craquer devant la petite princesse !

Leur célèbre papa n'a semble-t-il pas encore rencontré sa nouvelle petite merveille ! Mais nul doute que cela ne devrait tarder : jeunes grands-parents, Zinedine Zidane et sa femme Véronique sont très proches de leur tribu, qui vit la plupart du temps à Madrid, comme eux, même si Enzo est engagé depuis peu à Rodez, dans le sud de la France. On a hâte, en tout cas, de voir Zinedine Zidane avec la fillette dans les bras... en attendant de pouvoir lui apprendre le football à elle aussi ! En effet, dans une telle famille, difficile de ne pas imaginer la petite Sia Zidane évoluer avec un ballon au pied dans quelques années... En attendant, la petite fille va pouvoir grandir tranquillement, sous le regard protecteur de son père, âgé de 27 ans, et de sa mère, Karen Goncalves, la petite amie de longue date d'Enzo. En tout cas, la nouvelle de la naissance a ému tout le monde du football : sur Instagram, le fils de Zinedine Zidane a reçu des milliers de messages de félicitations, la plupart émanant de personnalités du sport. Marcus et Kephren Thuram, les deux fils de Lilian Thuram, ont exprimé leur joie avec des coeurs, quand l'excellent Luka Modric, star du Real Madrid, s'est contenté de le saluer en espagnol.