Zinedine Zidane bientôt grand-père : la fiancée d'Enzo dévoile son ventre de plus en plus rond !

Zinedine Zidane a déjà tout eux dans sa vie, mais il lui manque encore le rôle de grand-père, mais cela n'est plus qu'une affaire de jours ! L'ancienne star de l'équipe de France a réussi tout ce qu'il a entrepris, que ce soit sur les terrains de football ou dans sa vie personnelle. Après une carrière de joueur brillante, il s'est reconverti en entraîneur à succès tout en ayant une vie de famille stable et heureuse avec sa femme Véronique. Papa de 4 grands et beaux garçons, tous devenus de sacrés sportifs, il s'apprête dans les prochaines semaines à devenir grand-père.

C'est son fils aîné, Enzo Zidane, qui va devenir papa pour la première fois. À 27 ans, le footballeur qui évolue du côté de Rodez (Aveyron) est en couple depuis plusieurs années avec la belle Karen Goncalves. Les deux amoureux se sont fiancés en août 2020 et depuis ils ont franchi une nouvelle étape puisqu'ils vont devenir parents dans les prochaines semaines. Après avoir dévoilé la bonne nouvelle à ses 1,3 millions d'abonnés sur Instagram fin janvier, il semblerait que la date fatidique approche. Hier, le footballeur a posté une nouvelle photo qui laisse penser que sa fiancée est bientôt arrivée à terme.

Karen dévoile son baby bump

Sur le cliché, on peut voir Enzo Zidane et Karen s'embrasser langoureusement sur une terrasse et devant un beau paysage bucolique. Habillée d'une magnifique robe verte, la jolie espagnole laisse apparaître son joli ventre très rond ! Radieuse, elle semble plus épanouie que jamais à seulement quelques mois, voir semaines, de l'heureux évènement qui l'attend. Une publication qui a fait réagir les internautes puisqu'ils sont plus de 17 000 à avoir liké la photo et les commentaires sont tous très bienveillants. Enzo Zidane ajoute simplement deux emojis en commentaire pour résumer la photo : un coeur rouge et une femme enceinte.