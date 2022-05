Enzo Zidane papa gaga qui danse avec sa fille : le fils de Zizou "fou amoureux" de sa compagne Karen

C'est une nouvelle qui a plongé dans le bonheur l'une des familles les plus célèbres de France. Le 20 mai dernier, Enzo Zidane a annoncé sur les réseaux sociaux que sa petite Sia était née. De quoi rendre son père, et désormais nouveau grand-père, Zinedine Zidane fou de bonheur. Père de quatre garçons, tous plus talentueux les uns que les autres, l'idole des Français va enfin connaître la joie de voir une fille arriver dans la famille. Une adorable petite née du côté de Rodez où le jeune footballeur de 27 ans évolue depuis environ un an.

Depuis la sortie de l'hôpital, les deux parents n'ont d'yeux que pour leur petit bébé et on a déjà pu voir Karen Goncalves en train de donner le sein à sa fille. La belle espagnole est fiancée à Enzo Zidane depuis 2020 et les deux amoureux semblent plus unis que jamais. Dans une publication Instagram mise en ligne hier, le frère de Luca a fait une très belle déclaration à celle qui partage sa vie. "Comme je t'admire ma vie. Merci d'avoir mis notre petite princesse au monde. Merci d'être si forte et si courageuse. Merci d'être la meilleure et d'être toujours à mes côtés. Merci pour cette vie merveilleuse que nous construisons ensemble et qui ne fait que commencer. Je t'aime pour toujours ma KG", écrit-il en accompagnant son message d'une belle photo de Karen portant Sia dans les bras.