Zinedine Zidane : Son fils Enzo marié, sa femme partage de nouvelles photos de sa superbe robe !

C'est une nouvelle que l'on attendait pas vraiment, surtout à cette période de l'année, mais Enzo Zidane vient de se marier avec Karen Goncalves. Les deux tourtereaux vivent une belle histoire depuis plusieurs années maintenant et après les fiançailles en 2020, ils ont enfin sauté le pas en se disant "oui" le 23 décembre lors d'une magnifique cérémonie qui s'est tenue du côté de Marrakech, au Maroc. Un événement resté secret jusqu'au dernier moment et ils ont mis des photos sur les réseaux sociaux pour officialiser la nouvelle seulement 3 jours après. Un mariage que l'on imagine magnifique, mais pour l'heure seule une photo partagée par Karen a permis d'avoir un petit aperçu de cette journée si spéciale pour Zinedine Zidane et sa famille.

Très active sur Instagram et suivie par plus de 21 000 abonnés, Karen Goncalves a tenu à faire un petit question-réponse avec eux et elle en a profité pour partager de nouvelles photos de son mariage en arrière-plan. Elle commence par répondre à une question que beaucoup ont dû se poser, à savoir d'où vient sa sublime robe de mariée. Il s'agit donc d'une robe en dentelles signée Rosa Clara et elle accompagne sa réponse d'une photo d'elle en train d'embrasser Enzo Zidane le jour de leur mariage (toutes les stories sont à retrouver dans le diaporama). Une cérémonie qui a eu lieu à Marrakech, comme Karen le précise, dans l'une des villes principales du Maroc, connue pour posséder de somptueux endroits et il semble bien que les amoureux avaient choisi une superbe propriété pour l'occasion avec un immense jardin.

Elle explique pourquoi ils ont choisi Marrakech

Si l'on aurait pu penser que le mariage se déroulerait à Madrid, où le couple est installé depuis l'été dernier après une année en France, il s'est donc finalement déroulé à Marrakech. "Il y a longtemps, j'ai dit en plaisantant à Enzo que nous allions nous marier au Maroc et que le destin l'avait fait. Sans le planifier", explique-t-elle. Parents d'une petite Sia, née en mai dernier, Karen et Enzo ne comptent pas s'arrêter là. Lorsqu'un abonné lui demande si elle souhaite plus d'enfants, la jolie blonde répond sans détour : "Ouiiii".