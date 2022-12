Zinedine Zidane : Son fils Enzo s'est marié, 1res photos du couple, Karen sublime dans sa robe féérique à Marrakech !

Les fils Zidane n'ont pas à se plaindre. La vie sourit au clan et aucun membre n'est délesté. Ainsi, alors que Théo Zidane file le parfait amour avec la jolie Alba Lorini, depuis plus d'un an, Enzo Zidane, lui, est l'heureux papa d'une petite Sia depuis le mois de mai dernier. Avec Karen Goncalves, ils sont sur un petit nuage. Et le couple semble avoir convolé à en croire le cliché partagé par le fils aîné de Véronique et Zinedine Zidane sur Instagram. "Félicitations", peut-on lire de la part d'une amie, qui a publié initialement le cliché sur le réseau social. Et on peut y voir les jeunes mariés heureux.

Derrière l'immense pièce montée, Enzo Zidane, très élégant en costume, tient près de lui sa sublime épouse Karen, somptueuse dans sa robe de mariée en dentelles signée Rosa Clara. De son côté, celle qui portera peut-être désormais le nom de Zidane, a posté d'autres photos prises par des invités de la cérémonie. On l'y voit dans sa robe de mariée divine, avec un long voile, et une traîne interminable. Dans les bras de son mari Enzo Zidane, elle semble sur un petit nuage. "Terminer l'année avec beaucoup d'amour et de bonheur, écrit la marque de robes de mariée sur Instagram. Félicitations à cet adorable couple." Une superbe photo des jeunes mariés postée par Enzo Zidane, fou d'amour, qui a simplement légendé : "Para siempre", et indique la date de la cérémonie, le 23 décembre, et le lieu, Marrakech.

Le clan réuni en pyjama de Noël

Le lendemain, l'heure était au réveillon de Noël. Enzo Zidane et sa belle Karen Goncalves ont rejoint le reste du clan pour des fêtes de fin d'année en famille. Les Zidane ont immortalisé cet instant avec un superbe cliché, partagé par Enzo Zidane sur Instagram.