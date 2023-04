Diaporama : Zinedine Zidane : Sa belle-fille dévoile une photo d'elle, seins nus en plein allaitement, son fils Enzo attendri

1 / 13 Zinedine Zidane : Sa belle-fille dévoile une photo d'elle, seins nus en plein allaitement, son fils Enzo attendri

2 / 13 La belle-fille de Zinedine Zidane dévoile une belle photo d'elle Enzo Zidane emmène sa fille Sia voir un match du Real Madrid pour la première fois. © Instagram, enzo

3 / 13 Enzo Zidane et Karen Goncalves sont devenus parents d'une petite fille en mai 2022 Enzo Zidane lors de la grande finale de la Z5 Cup à Aix-en-Provence, France, 23 juin 2019.

4 / 13 Prénommée Sia, elle fait le bonheur de ses parents depuis sa naissance Zinédine Zidane avec sa femme Véronique et leurs fils Enzo Zidane, Luca Zidane, Elyaz Zidane, Théo Zidane - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée le 5 mars 2022. © Disney via Bestimage © BestImage, Disney via Bestimage

5 / 13 Karen Goncalves aime bien partager des photos d'elle avec sa fille Enzo Zidane et sa chérie Karen Goncalves © Instagram, enzo zidane

6 / 13 C'est ce qu'elle a fait le 10 avril en publiant une jolie photo d'elle en noir et blanc avec sa fille Exclusif - Enzo Zidane (fils de Zinédine Zidane), Driss Zidane (neveu de Zinédine Zidane) et Luca Zidane (fils de Zinédine Zidane) - Les célébrités lors du festival "Marrakech du Rire 2018" à Marrakech, Maroc, le 24 juin 2018. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

7 / 13 Simplement vêtue d'un drap, la femme d'Enzo Zidane est en train d'allaiter sa fille Zinedine Zidane pose avec sa femme Véronique et leur Enzo au cours de vacances en famille à Ibiza. Instagram. © Instagram, zidane

8 / 13 Zinedine Zidane et sa femme Véronique - Les célébrités arrivent à la cérémonie des Trophées Fifa 2018 au Royal Festival Hall à Londres, Royaume Uni, le 25 septembre 2018. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

10 / 13 Semi-Exclusif - Enzo Zidane, Luca Zidane et des amis - A l'occasion des 20 ans de la victoire de l'équipe de France, les bleus 98 se sont rendus à un dîner organisé au Buddha Bar avec tous les joueurs et leur famille le 11 juin 2018. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage

12 / 13 Luca et Enzo Zidane dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris, le 10 juin 2018. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau/Bestimage © BestImage