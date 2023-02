Enzo Zidane : Sa femme Karen dévoile une photo unique de sa "robe de rêve" et de son impressionnant voile

Si Enzo Zidane et Karen Goncalves aiment bien partager des moments de vie avec leur fille Sia sur les réseaux sociaux, ils se montrent beaucoup plus discrets en ce qui concerne leur mariage. Fiancés depuis le mois d'août 2020, les deux tourtereaux attendaient le moment idéal pour se dire "oui" et ils l'ont enfin trouvé. Le 26 décembre dernier, ils ont annoncé qu'ils venaient de se marier, prenant tout le monde de court. "Pour toujours", ont-ils simplement écrit, indiquant que le mariage a eu lieu le 23 décembre du côté de Marrakech, au Maroc.

Une cérémonie intimiste et en famille, entourés de leurs proches et donc bien évidemment de Zinedine Zidane et de sa femme, Véronique. Les trois frères d'Enzo étaient eux aussi de la partie et tout ce petit monde en a profité pour faire un petit match de foot, quelques heures seulement avant la cérémonie ! Un moment gravé à jamais dans la mémoire de Karen Goncalves, qui portait pour l'occasion une robe d'une beauté folle de chez Rosa Clara. Une maison espagnole très réputée et qui a déjà confectionné des robes pour plusieurs stars, comme Antonela Roccuzzo, la femme de Lionel Messi ou bien Xisca Perello, la femme de Rafael Nadal.

Ma robe de rêve. Tellement reconnaissante envers toute l'équipe de Rosa Clara. Depuis le premier jour, tout a été magique

Une robe de mariée dont elle est très fière et qu'elle a montré à quelques occasions sur son compte Instagram et c'est ce qu'elle a fait en ce 8 février. Karen vient de publier une nouvelle photo, de dos, qui donne l'occasion d'admirer le très impressionnant voile qui accompagne la robe. Installée dans l'une des pièces extérieures du lieu magique où s'est tenue le mariage, la jeune femme est resplandissante. "Ma robe de rêve. Tellement reconnaissante envers toute l'équipe de Rosa Clara. Depuis le premier jour, tout a été magique", ajoute la femme d'Enzo Zidane en commentaire de sa photo.