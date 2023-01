Enzo Zidane marié : sa belle Karen a opté pour une maison très prisée des stars pour sa robe !

C'est l'une des surprises de cette fin d'année 2022 et tout le monde a parfaitement tenu sa langue au sein de la famille puisque le 23 décembre dernier, Enzo Zidane a épousé celle qui partage sa vie depuis plusieurs années maintenant, la ravissante Karen Goncalves. Un mariage qui a eu lieu du côté de Marrakech, au Maroc et pour lequel toute la famille a été conviée et notamment Zinedine Zidane. Quelques jours plus tard, la jeune mariée a publié la toute première photo de ce bel évènement et on a pu voir qu'elle portait une sublime robe dont elle a rapidement indiqué qu'il s'agissait de la maison Rosa Clara, une marque fondée en 1995 spécialisée dans les robes de mariage et qui connaît un très grand succès puisque de nombreuses célébrités se sont offert leurs services.

Forcément fière d'avoir pu habiller Karen Goncalves pour son mariage, la marque a tenu à faire une publication sur son compte Instagram pour marquer le coup. "L'amour c'est tout ! La superbe Karen est tout bonnement resplendissante dans sa robe Rosa Clara pour cette journée si spéciale... Félicitations à cet incroyable couple qui s'est dit 'oui'", peut-on lire pour accompagner les photos des mariés.