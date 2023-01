Zinedine Zidane : La photo totalement improbable partagée par Enzo pour son mariage !

C'est une information qui est restée confidentielle jusqu'au bout ! Le 23 décembre dernier, Enzo Zidane et sa fiancée Karen Goncalves se sont mariés lors d'une cérémonie tenue secrète et qui s'est déroulée dans une sublime propriété de Marrakech. Un moment unique et partagé en famille, puisque toute la famille de Zinedine Zidane était présente pour célébrer l'union entre le jeune footballeur de 27 ans et son amoureuse. C'est seulement quelques jours plus que la jeune femme a publié la première photo de ce bel évènement sur les réseaux sociaux et depuis, les deux tourtereaux en montrent un peu plus sur ce séjour au Maroc où il se sont dits "oui".

Si Karen a pris une place essentielle dans sa vie, tout comme leur petite Sia, née cette année, Enzo Zidane n'en reste pas moins un amoureux de football. En même temps, avec un père comme Zinedine Zidane, c'est un peu normal et ses 3 frères sont tous tombés amoureux du sport qui a rendu célèbre leur père. S'il n'a pas encore publié de photos du mariage à proprement parler sur son compte Instagram, le beau brun suivi par plus de 1,3 millions d'abonnés a tout de même partagé un cliché de cette journée, mais pas vraiment celui qu'on attendait. "Jour de mariage", écrit-il, suivi d'un emoji ballon de football, puisqu'il s'est offert une matinée football le jour de la cérémonie ! Sur la photo, on peut voir l'ancien entraîneur du Real Madrid, Enzo et son frère Luca, aux côtés d'autres membres de la famille.