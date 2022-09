Luca Zidane : Changement de look radical, le fils de Zinédine Zidane rase tout !

La rentrée est souvent un moment qui mêle appréhension et excitation et pour beaucoup de personnes, c'est le bon moment pour faire de gros changements. Il y a quelques jours, l'ancienne star de la natation Camille Lacourt a annoncé qu'il venait de déménager dans le sud de la France, du côté de Marseille, avec sa petite famille. Des changements de vie qui sont également légions pour les footballeurs professionnels, qui peuvent changer complètement d'équipe et donc de vie en seulement quelques jours, à l'image de Lionel Messi, arrivé au Paris Saint-Germain l'an dernier. L'adaptation n'est pas forcément simple, mais pour Luca Zidane, le fils de la légende Zinedine Zidane, le changement de vie semble plutôt bien se passer.

En effet, lui aussi vient de trouver un nouveau club, mais il reste en Espagne, le pays où il a grandi. Après deux saisons au Rayo Vallecano, un club de Madrid, il vient de signer à Eibar, un club situé dans le Pays basque espagnol. À l'image de son grand frère Enzo, qui est lui aussi revenu en Espagne après une saison du côté de Rodez (Aveyron) en France. Ce dernier en a d'ailleurs profité pour devenir papa d'une adorable petite fille, pour le plus grand bonheur de son père, qui est donc grand-père pour la première fois ! De son côté, Luca est plutôt discret sur ses relations amoureuses, mais il a bien profité de son été. Parti à Cuba avec des amis, il a pu recharger les batteries avant cette nouvelle saison qui s'annonce très importante pour lui.

Premier entraînement avec son nouveau club... et sa nouvelle coupe !

Et pour partir du bon pied, Luca Zidane a décidé de changer radicalement de look. Le jeune gardien de but de 24 ans a dit au revoir à sa mèche et sa coupe de cheveux impeccable pour se les raser court. Un changement qui semble bien lui plaire, comme il l'a montré dans sa story sur Instagram. Sur le selfie pris à l'intérieur de sa voiture, il affiche un grand sourire avant de se rendre à l'entraînement (la photo est à retrouver dans le diaporama). Son club a également pris plusieurs photos du beau gosse pour son premier entraînement avec l'équipe professionnelle ce matin.