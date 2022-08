Zinedine Zidane avec son fils Luca, beau gosse musclé pour un joli 'coucher de soleil'

L'été c'est sacré pour Zinedine Zidane et les siens et chaque année, la famille se retrouve pour partager de bons moments du côté des îles Baléares, où ils ont pris leurs habitudes. Il faut dire que la légende du football, qui vient de fêter ses 50 ans cette année, a du temps libre en ce moment. Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain où son association avec Lionel Messi et Kylian Mbappé faisait rêver tout le monde, il n'a finalement pas été approché et préfère semble-t-il prendre le poste de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.

Alors en attendant de retrouver du boulot, Zinedine Zidane profite à fond de son année sabbatique pour passer le plus de temps possible avec sa famille. On l'a vu récemment du côté de Marseille pour l'ouverture du nouveau projet de son neveu, mais depuis quelque temps, c'est en Espagne qu'il se trouve et plus précisément dans les îles Baléares, où il possède une maison. Tombé amoureux de la région, il s'y rend tous les ans avec sa femme Véronique et leurs 4 garçons. Cette année encore, la tradition a été respectée, comme le père de famille l'a montré sur son compte Instagram il y a quelques jours.

Beau coucher de soleil au côté de Luca, David Beckham apprécie

Les vacances se poursuivent à merveille et après la photo de groupe, Zinedine Zidane a choisi de publier un beau cliché en compagnie de l'un de ses fils, Luca. Le beau gosse de 24 ans, qui évolue au poste de gardien de but au Rayo Vallecano (Espagne), a pris la pose avec son père et on peut admirer la ressemblance assez frappante entre les deux hommes. "Coucher de soleil", écrit simplement le champion du monde sur la superbe photo. Un beau moment que n'a pas oublié de saluer son grand copain, David Beckham. "Family", commente-t-il en y ajoutant deux emojis coeur rouge. Les fans de Zizou ne sont pas en reste puisque la publication mise en ligne il y a deux jours à déjà reçu plus de 570 000 likes.