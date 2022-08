PHOTO Zinedine et Véronique Zidane en vacances : le couple réunit ses 4 fils, tous très musclés !

S'il y a bien une valeur que Zinedine Zidane fait passer avant les autres, c'est bien la famille. La légende du football adore passer ses vacances auprès de ses proches et chaque été depuis de nombreuses années il aime se retrouver avec les siens dans les îles Baléares. Il faut dire qu'il est plutôt tranquille depuis son départ du poste d'entraîneur du Real Madrid en 2021. Après avoir tout gagné aux côtés de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, il a longtemps été lié au Paris Saint-Germain cet été, mais finalement le club de la capitale a opté pour Christophe Galtier.

Pas de quoi attrister Zinedine Zidane qui espère de son côté reprendre le poste de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. En attendant de connaître sa future destination, le sportif, qui vient de fêter ses 50 ans, a décidé de profiter au maximum de son temps libre, surtout qu'il vient d'avoir une magnifique nouvelle : son fils Enzo est devenu papa pour la première fois. Avec sa fiancée Karen, ils ont accueilli une petite Sia, née en mai dernier et qui s'est déjà faite chouchouter par toute la famille. Revenu en Espagne après avoir vécu en France toute une année, ce dernier a pu retrouver ses trois frères et ses parents en vacances.

La famille Zidane au top physiquement

C'est Zinedine Zidane lui-même qui vient de partager une photo de ce beau moment en famille sur son compte Instagram. Suivi par plus de 33 millions d'abonnés, le grand copain de Bixente Lizarazu vient de publier un beau cliché de la famille au grand complet avec sa femme Véronique et ses quatre garçons. "Family first", écrit-il simplement en commentaire d'une photo où on peut voir que le sport est une affaire de famille tant chacun d'eux présente un corps musclé et impressionnant. Les deux chiens de la famille sont également présents à leurs côtés, comme souvent. Un beau moment qui a plu aux fans de l'ancien footballeur puisque la publication a déjà reçu plus de 120 000 likes en seulement 1 heure !