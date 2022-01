Zinedine Zidane et Bixente Lizarazu méchants ? Un célèbre sportif balance...

Véritables idoles en France depuis leur victoire à la Coupe du monde en 1998, Zinedine Zidane et Bixente Lizarazu bénéficient d'une côte d'amour énorme auprès des Français. Devenu un immense entraîneur lors de son passage au Real Madrid, Zidane est souvent annoncé au Paris Saint-Germain tandis que le compagnon de Claire Keim fait les beaux jours de TF1 en commentant des matchs des Bleus. Deux très belles reconversions qu'ils doivent notamment à leur charisme et leur popularité auprès du public.

Mais si l'on en croit un ancien footballeur bien connu, les deux amis ne seraient pas si gentils que ça en privé... Invité de l'émission de Jérôme Rothen sur RMC jeudi 13 janvier, Patrice Évra a visiblement un souvenir assez contrasté des deux icônes du sport français. La première anecdote concerne Bixente Lizarazu, qui évoluait au même poste, arrière gauche, en équipe de France. "Thierry (Henry), alors que je n'avais jamais vu Lizarazu, lui dit que la relève était là. Liza me lance un regard en disant: 'On t'a dit que j'avais pris ma retraite ?'. Je suis arrivé, je lui ai dit bonjour, il ne m'a jamais salué", raconte celui qui a eu des propos très tranchés sur la Covid. Il conclut son histoire en expliquant qu'il n'a par la suite "jamais discuté avec Liza".

Jérôme est arrivé pour lui dire bonjour. Zizou ne l'a même pas calculé !

Suite à cette petite pique, Jérôme Rothen reprend la parole pour parler des "champions du monde 1998, et il y en avait qui n'étaient pas sympas", assure-t-il. Il n'en fallait pas plus à Patrice Évra pour rebondir et raconter une histoire concernant Zinedine Zidane. "Il était en train de faire ses soins et Jérôme est arrivé pour lui dire bonjour. Zizou ne l'a même pas calculé ! Je me suis dit: 'Welcome !' C'est vrai qu'ils étaient méchants", raconte-t-il.

Des attitudes que l'on était loin d'imaginer de la part de si grands champions. Pour l'heure, ni Zidane ni Lizarazu n'ont réagi à ces propos, mais ils n'ont certainement pas dû leur faire plaisir !