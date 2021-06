Zinedine Zidane en détente avec ses chiens, l'autre facette de Zizou dévoilée par son fils Enzo

Même loin de la France depuis de nombreuses années, Zinedine Zidane continue de fasciner les Français. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de foot de tous les temps, le numéro 10 des Bleus est également une légende vivante dans son ancien club du Real Madrid. Après avoir annoncé la fin de son aventure d'entraîneur dans le club madrilène, l'ancien sportif en profite pour passer de bons moments avec les siens.

Marié à Véronique, le champion du monde 98 est un père de famille occupé puisqu'il a eu quatre garçons, Enzo (né en 1995), Luca (né en 1998), Théo (né en 2002) et Élyaz (né en 2005), et tous marchent aujourd'hui dans les pas de leur célèbre papa. Enzo, qui vient de signer dans un club en France, n'a d'ailleurs pas oublié un jour très important pour son père, son anniversaire. Né un 23 juin 1972, Zizou fête aujourd'hui ses 49 ans. Un bel évènement souligné par Enzo sur son compte Instagram.

Loin de la popularité de son illustre père sur ce réseau (Zinedine comptabilise 28,6 millions d'abonnés), Enzo est tout de même suivi par 1,3 millions d'abonnés et il a tenu à célébrer l'anniversaire de son père à sa manière, avec une photo prise dans l'intimité familiale. Sur le cliché on peut voir le père et le fils allongés à l'arrière d'un bateau de plaisance, lors de vacances en famille qui devaient être particulièrement agréables. Tout sourire Zinedine tient dans ses bras un de ses chiens, tandis qu'Enzo cajole le petit dernier de la famille.

En commentaire de cette belle photo, le fiancé de Karen Goncalves a laissé un beau message à son père. "Joyeux anniversaire mon papa. Je t'aime fort", écrit-il, ajoutant une série de trois coeurs rouges. Une publication postée en matinée et qui a déjà reçu plus de 22 000 likes. Son autre fils Lucas, lui aussi très amoureux, a commenté en envoyant lui aussi une série de coeurs, tandis que l'ancien coéquipier de Zidane en équipe de France, Franck Ribéry, y est lui aussi allé de son petit emoji coeur.