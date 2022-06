Zinedine Zidane marié depuis 28 ans avec Véronique : 'C'est l'autre femme de ma vie'

L'un des plus grands joueurs de l'histoire vient tout juste d'avoir 50 ans et pour l'occasion, Zinedine Zidane a décidé d'accorder une interview fleuve à L'Équipe dans laquelle il se raconte comme rarement. Devenu une icône nationale un soir de juillet 98 en remportant la Coupe du monde avec les Bleus, il a ensuite continué à briller avec la sélection nationale tout comme en club. S'il fait partie des sportifs les plus populaires de la planète, celui que l'on a longtemps annoncé du côté du Paris Saint-Germain a su protéger sa vie privée et notamment sa relation avec Véronique, celle qui partage sa vie depuis plus de 30 ans.

Père de quatre grands et talentueux garçons, Zinedine Zidane se souvient comme si c'était hier de sa rencontre avec la belle Véronique, dans le sud de la France. "Le 6 février, je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes... Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là !", se remémore-t-il. Une histoire qui dure depuis plus de trois décennies et qui compte beaucoup pour l'ancien coach de Karim Benzema. "Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément. J'ai toujours pu compter sur mon épouse", poursuit le natif de Marseille.

Zizou garde une place particulière pour Malika dans son coeur

Si elle a une place prépondérante dans sa vie, Véronique doit néanmoins partager le coeur de l'ancien footballeur avec une autre. "Je lui dis encore merci. On a vingt-huit ans de mariage. C'est l'autre femme de ma vie avec ma maman", lance Zinedine Zidane. Très proche de sa mère Malika, le père d'Enzo Zidane n'en oublie pas pour autant ce que Véronique lui a apporté dans sa vie : "J'ai toujours pu compter sur mon épouse. Elle a toujours été présente dans les moments compliqués, toujours à mes côtés, toujours positive, toujours avec les enfants, à pousser derrière tout le monde. C'est aussi grâce à elle. Nous avons tout passé ensemble".

Toujours aussi amoureux de Véronique, Zinedine Zidane n'en oublie pas pour autant celle qui l'a élevé et qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui.

L'interview de Zinedine Zidane est à retrouver en intégralité sur le site de L'Équipe.