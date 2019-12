Zinédine Zidane : Ses parents, sa femmes, ses enfants, superbe photo du clan

Moment sport et famille sur les réseaux sociaux. Le 4 décembre 2019, Enzo Zidane s'est emparé de son compte Instagram pour partager une photographie superbe de son clan, presque au complet. Une image, trois générations. A son côté trônent fièrement ses deux frères Elyaz et Théo, ses parents Zinédine et Véronique, mais aussi les parents du grand footballeur star de l'an 1998, Malika et Smaïl. Sur un second cliché, le jeune sportif de 24 ans prend la pose avec la belle de ses jours et de ses nuits, la charmante Vénézuélienne Karen Gonçalvez. Les fêtes de fin d'année promettent de longues tablées bien remplies.

Karen, justement, s'est très rapidement mis la belle-famille dans la poche. Enzo Zidane a officialisé sa relation avec elle sur les réseaux sociaux durant l'hiver 2018 et ne cesse depuis de s'afficher avec elle à son côté. Elle est son amour, son pilier. Quand il a perdu son oncle adoré, Farid, à la suite d'une longue maladie, elle était là pour lui.

Si jeune, il porte déjà le flambeau des valeurs inculquées par son père : la force au coeur et aux crampons. Milieu de terrain du club portugais Desportivo das Aves, il est la troisième preuve que Zizou a transmis sa passion pour le sport. Son frère Théo est lui aussi milieu de terrain, mais au Real Madrid CF Juvenil A, et Luca Zidane est gardien de but au Racing de Santander. Pas étonnant que tout roule entre eux.