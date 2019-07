Zinédine Zidane poignant pour honorer la mémoire de son frère décédé

Depuis le 15 juillet 2019, Farid Zidane, le frère aîné de Zinédine Zidane, repose dans le village de natal de leurs parents à Aguemoun, qui dépend de la ville de Béjaïa, en Algérie. L'homme de 54 ans est décédé le 12 juillet à Marseille des suites d'une longue maladie.

Alors que l'Algérie a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) le 19 juillet dernier au Caire, en Egypte, ce grand moment de football a ravivé de nombreux souvenirs chez Zinédine Zidane et lui a rappelé que son grand frère n'est plus là. Saluant la victoire des Fennecs contre les Lions du Sénagal - également suivie à Los Angeles par M. Pokora et Omar Sy avec l'ex de Kourtney Kardashian Younes Bendjima - Zinédine Zidane a publié un message poignant sur sa page Instagram le samedi 20 juillet. "Mon Grand Frère Farid doit être fier ! Félicitations à l'équipe d'Algérie, La victoire de tout un peuple ... One, Two, Three, Viva l'Algérie. Je vais continuer à faire briller son étoile tous les jours de ma vie...", a publié l'ancien footballeur de 47 ans en légende d'une photo de l'équipe algérienne posant avec sa coupe.