M. Pokora et Omar Sy: La finale Sénégal-Algérie avec l'ex de Kourtney Kardashian

Vendredi 19 juillet, Omar Sy (41 ans) était aux premières loges pour suivre la grande finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui a opposé l'Algérie au Sénégal au Caire, en Egypte. Grand fan des Lions, la star du film Intouchables était accompagnée de son ami et chanteur Matt Pokora (33 ans). Tous deux habitent aux Etats-Unis. Très proches, les deux stars françaises passent souvent du temps ensemble à Los Angeles où l'acteur de Jurassic World est installé depuis quelques années avec sa famille et M. Pokora avec sa compagne Christina Milian et Violet, la fille de 9 ans de la chanteuse américaine.

Younes Bendjima (26 ans) était aussi présent à cette petite après-midi foot pour supporter l'Algérie. Cet ancien boxeur français n'est autre que l'ex de Kourtney Kardashian avec qui il avait eu une relation passionnée qui s'est terminée en 2018 à cause de rumeurs d'infidélité. Younes Bendjima, supporter de l'Algérie, a témoigné de sa présence chez Omar Sy avec des photos et vidéos publiées dans ses stories Instagram.