Zinedine Zidane : Son fils Luca expose sa silhouette très musclée dans un décor paradisiaque

Si les vacances touchent à leurs fins pour la plupart des footballeurs, Luca Zidane a décidé de se faire plaisir avant la reprise. Le fils de la légende Zinedine Zidane est parti pour un voyage de rêve du côté de Cuba, après de superbes vacances en famille du côté d'Ibiza, où la tribu a ses habitudes. Il faut dire que les dernières semaines ont été plutôt agitées pour eux avec les nombreuses rumeurs entourant l'avenir de l'ancien entraîneur du Real Madrid. Longtemps annoncé du côté du Paris Saint-Germain, il ne devrait pas prendre le poste et espère toujours pouvoir récupérer le poste de Didier Deschamps après la Coupe du Monde.

Si le PSG devrait finalement choisir Christophe Galtier, Zinedine Zidane a pu profiter d'un peu de bon temps en famille et après avoir assisté à la finale de la Ligue des champions avec sa femme Véronique et ses fils Luca et Théo, ils sont ensuite aller à Monaco pour assister au Grand Prix. De supers moments, mais visiblement ce n'était pas assez pour Luca, qui a décidé de s'offrir un voyage dans l'une des îles les plus incroyables de la planète, Cuba. Un lieu chargé d'histoire et qui possède parmi les plus belles plages du monde.

Au programme, canoë-Kayak et bronzette sur la plage

Très actif sur Instagram où il possède plus de 1,3 millions d'abonnés, Luca Zidane a publié une belle photo en direct de la plage de Varadero, l'une des villes les plus touristiques de l'île. Sur le cliché, on peut voir le frère d'Enzo Zidane profiter de ses vacances, en maillot de bain, assis sur un rocher, torse nu et on peut se rendre compte qu'il est toujours aussi dessiné. Casquette sur la tête, il parfait son bronzage avant de retourner en Espagne, dans son club du Rayo Vallecano. Il s'est ensuite offert une petite balade en canoë-kayak et a simplement écrit en commentaire "Vacances".