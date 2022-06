"Ma femme m'a parfois récupéré en morceaux" : les confidences de Christophe Galtier sur son couple

C'est une nouvelle saga autour du Paris Saint-Germain qui devrait s'achever d'ici peu si l'on en croit les dernières informations. Alors que les supporters parisiens espèrent tous la venue de Zinedine Zidane depuis plusieurs mois maintenant, il semblerait bien que le grand favori pour le poste se nomme Christophe Galtier. S'il ne bénéficie pas de l'aura du champion du monde, ce dernier est une référence dans le championnat de France après avoir remporté le titre l'an dernier avec Lille. Parti du côté de Nice cette année, le natif de Marseille devrait devenir le prochain entraîneur du club de la capitale et face à la pression qu'il va subir, il pourra compter sur la présence de ses proches et notamment de sa femme.

S'il a su rester discret sur sa vie privée tout au long de sa carrière, le père de trois garçons a accordé une interview à So Foot fin 2020 et il évoque sa personnalité et son caractère bien trempé. Alors à Lille à l'époque, il se met beaucoup de pression et s'écroule parfois mentalement, ce qui n'a pas été simple pour sa femme. "Lors de mes six premiers mois ici, il m'est arrivé de casser des télés. Ma femme m'a parfois récupéré en morceaux, en miettes. Je me sentais incapable de gagner un match", confesse-t-il à l'époque.

Il n'oublie pas de remercier sa femme pour son importance au quotidien

Si les débuts ont été plutôt compliqués pour Christophe Galtier, l'histoire s'est terminée en apothéose avec le titre de champion de France en 2021. Avant cela, il avait déjà fait de très belles saisons au LOSC, lui qui y est arrivé en 2017. Il a notamment été élu meilleur entraîneur de l'année en 2019, l'occasion pour lui d'avoir une pensée pour sa femme, très importante dans sa vie. "On a la tête dans le guidon. On pense au football, on pense aux joueurs qui ont l'âge de nos enfants. Les épouses doivent gérer le quotidien, et si l'épouse ne gère pas bien le quotidien, on n'est pas bien dans notre tête. Et si j'ai été performant à travers mon équipe, à travers mon club – j'ai été performant –, c'est parce qu'elle a su gérer le quotidien", a-t-il déclaré.

Alors qu'il s'apprête à diriger les stars parisiennes, de Messi à Neymar en passant par Mbappé, Christophe Galtier sait qu'il pourra compter sur sa femme, qui occupe une place prépondérante dans sa vie.