Zinedine Zidane au PSG ? La rumeur se confirme et enflamme les réseaux sociaux !

C'est un serpent de mer qui dure depuis de longs mois maintenant et il semblerait bien que l'on voit enfin le bout du tunnel. Vu comme l'homme providentiel par les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane est la cible prioritaire pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche cet été. Capable de toutes les folies et très persuasifs, à l'image du dossier Kylian Mbappé, les décideurs parisiens seraient parvenus à leurs fins si l'on en croit les informations sorties dans la presse ce matin.

D'après RMC Sport et Europe 1, un accord serait sur le point d'être scellé entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain. Une nouvelle qui a complètement fait exploser les réseaux sociaux et principalement Twitter, toujours très prompt à réagir au quart de tour. Du côté des supporters du PSG, c'est l'euphorie qui domine et les supporters ne cachent pas leur joie de voir arriver l'une des plus grandes icônes du football mondial. Triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, le mari de Véronique Zidane a tout ce que les supporters attendent pour enfin remporter la coupe aux grandes oreilles et la plupart d'entre eux se montrent ravis de la nouvelle, même si rien n'est encore confirmé à l'heure actuelle.