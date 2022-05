"L'aventure continue" : Kylian Mbappé officialise sa décision, énorme fête avec les supporters !

Rarement, on aura vu une telle ferveur au Parc des Princes ! Boostés par la décision surprise et tardive de Kylian Mbappé de prolonger à Paris, les joueurs du PSG ont offert une véritable fête à leurs supporters, venus en masse les soutenir au stade. D'abord pendant le match, avec une victoire nette et sans bavure contre Metz (5-0), puis sur la pelouse, ensuite, où le jeune français, auteur d'un triplé, a posé aux côtés du président qatari Nasser al-Khelaïfi avec un maillot un peu particulier... floqué "Mbappé 2025" !

Une manière originale d'officialiser cette grande décision tant attendue par les fans : le joueur restera bien à Paris pour les trois prochaines saisons et devrait continuer à porter le PSG sur ses épaules comme il le fait depuis si longtemps. D'ailleurs, sur Instagram, il a posté un message plutôt éloquent : "L'aventure continue..." ! Cependant, ce n'est pas faute d'avoir hésité : depuis plusieurs mois, les négociations étaient tendues en coulisses, entre les clubs parisien et madrilène d'un côté et l'entourage du joueur de l'autre, déterminé à lui obtenir le meilleur contrat possible, tant au niveau humain que financier.

Si aucun chiffre n'a pour le moment été rendu public, il se murmure par exemple qu'il touchera environ 35 millions d'euros par an, et une énorme prime de 130 millions à la signature du contrat. Une très belle somme, conjuguée à la promesse d'une réorganisation du club, qui a sûrement fait pencher la balance... pour le plus grand bonheur de ses supporters, qui scandaient son nom pour le saluer. Une réorganisation qui a d'ailleurs déjà débuté : à l'issue du match, ce samedi, Leonardo, directeur sportif du PSG a été démis de ses fonctions et pourrait être remplacé par un proche du français.