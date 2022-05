Zinedine Zidane fait un gros coup de pub pour le nouveau projet de son neveu Driss

Mais que va faire Zinedine Zidane après son départ du Real Madrid ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois maintenant. Alors que des rumeurs l'envoient du côté du Paris Saint-Germain, d'autres pensent qu'il attend sagement de voir si Didier Deschamps restera à la tête de l'équipe de France. En attendant, le champion du monde profite de son temps libre pour passer de bons moments avec sa femme, Véronique ainsi qu'avec ses quatre garçons, Enzo, Luca, Théo et Elyaz.

Très proche des siens, le grand copain de Lizarazu et Dugarry partage sa vie entre l'Espagne et la France et il s'est d'ailleurs rendu dans le sud de la France pour y retrouver des membres de sa famille. Originaire du quartier de la Castellane à Marseille, Zinedine Zidane a toujours de la famille dans le coin et notamment son neveu, Driss, qui n'est autre que le fils de son frère Farid, décédé en juillet 2019. Joueur de football, comme tous ses cousins, Driss Zidane évolue actuellement au sein du club de Marseille Consolat, comme il l'indique sur sa page Instagram. À côté de son activité footballistique, il a décidé de se lancer dans un nouveau business et son célèbre oncle lui a donné un joli coup de pouce.

Zizou avec son père pour soutenir Driss

Driss a en effet décidé d'ouvrir un snack de restauration rapide du côté de Vitrolles, ville qui se situe juste à côté de Marseille. Pour l'ouverture, Zinedine Zidane est venu faire un petit coucou et il en a profité pour mettre en lumière ce beau projet sur son compte Instagram. Suivi par plus de 32 millions d'abonnés, l'ancien madrilène a partagé une photo où on le voit derrière le comptoir du restaurant, en compagnie de la brigade ainsi que de son cousin Driss mais aussi de son père Smaïl, venu pour l'occasion. "Félicitations Drissou ! Dans cette nouvelle aventure !", écrit Zizou en ajoutant le lien vers la page du snack.