Diaporama : Zinedine Zidane : Son fils Luca expose sa silhouette très musclée dans un décor paradisiaque

Zinédine Zidane avec sa femme Véronique et leurs fils Enzo Zidane, Luca Zidane, Elyaz Zidane, Théo Zidane - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée le 5 mars 2022. © Disney via Bestimage

Exclusif - Enzo Zidane (fils de Zinédine Zidane), Driss Zidane (neveu de Zinédine Zidane) et Luca Zidane (fils de Zinédine Zidane) - Les célébrités lors du festival "Marrakech du Rire 2018" à Marrakech, Maroc, le 24 juin 2018. © Rachid Bellak/Bestimage

Semi-exclusif - Luca Zidane, le fils de Zinedine Zidane, a droite, et un ami - Dîner de l'équipe de France 98 au Buddha-Bar à Paris à l'occasion des 20 ans de la victoire de l'équipe de France, le 11 juin 2018. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage

Exclusif - Enzo Zidane (fils de Zinédine Zidane), Driss Zidane (neveu de Zinédine Zidane) et Luca Zidane (fils de Zinédine Zidane) - Les célébrités lors du festival "Marrakech du Rire 2018" à Marrakech, Maroc, le 24 juin 2018. © Rachid Bellak/Bestimage

13 / 13

Zinédine Zidane avec sa femme Véronique et leurs enfants Luca et Enzo - A l'occasion des 20 ans de la victoire de l'équipe de France, les bleus 98 se sont rendus à un dîner organisé au Buddha Bar avec les joueurs et leurs familles à Paris, France, le 11 juin 2018.