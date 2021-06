Luca Zidane musclé et bronzé : superbes vacances avec sa chérie Marina

Après Santorin, Luca Zidane et Marina poursuivent leurs vacances à Baux-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le footballeur de 23 ans y retrouve sa famille, à savoir son grand-père Smaïl, ses frères Enzo et Elyaz (26 et 16 ans), ainsi que ses cousins. Marina s'est visiblement parfaitement fondue au sein de la grande famille Zidane, qui a récemment accueilli un nouveau membre ; un bichon adopté par Zinédine Zidane, et dont le nom est encore inconnu.

Luca Zidane, le deuxième enfant de Zinédine et Véronique Zidane, a officialisé sa relation avec Marina au mois d'août 2020. Les deux amoureux avaient alors posté des photos d'eux en bateau, informant ainsi leurs followers respectifs (Luca en compte près d'un million et Marina, plus de 110 000) sur leur situation sentimentale.

Ses nouvelles vacances d'été, Luca Zidane les a bien méritées ! Il a achevé la saison 2020-2021 sur une montée avec son club, le Rayo Vallecano, qui évoluera en Liga à la rentrée. Son papa a assisté à cette promulgation obtenue en match de barrages. Chahuté par des journalistes insistants après sa démission du Real Madrid, Zizou avait certainement retrouvé le sourire pour son fils gardien de but.