Zinédine Zidane : Son fils Luca amoureux, sa petite amie est sublime

Luca Zidane et Marina ont officialisé leur relation au mois d'août 2020. Les deux amoureux étaient alors en vacances en bateau, sur la Méditerranée. Chacun avait publié son cliché, en short de bain et bikini, informant ainsi leurs followers respectifs (Luca en compte près d'1,5 million et Marina, plus de 110 000) sur leur situation sentimentale.

Luca Zidane est le deuxième des quatre fils de Zinédine et Véronique Zidane. Le footballeur a un grand frère, Enzo (25 ans), également joueur à l'UD Almería, en deuxième division espagnole et fiancé depuis peu à sa petite amie, et deux petits frères, Theo et Eliyaz (18 et bientôt 15 ans).