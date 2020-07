Zinédine Zidane : Canons, ses fils dévoilent leurs abdominaux (parfaits !)

Que calor ! Le fils aîné de Zinédine Zidane a publié un cliché de famille le 15 juillet 2020 sur Instagram. Grand et bien bâti, le jeune homme de 25 ans pose aux côtés de sa maman Véronique et de son petit-frère Elyaz (14 ans). Sculptés et (très) musclés, les deux jeunes gens détonnent et impressionnent sur les réseaux sociaux. La petite amie d'Enzo, Karen Goncalves, a également commenté avec plusieurs émojis coeurs cette photographie déjà "likée" par presque 35 000 followers. Dotée d'abdominaux en béton, la femme de Zizou impressionne également et prouve avec élégance qu'il est tout à fait possible de retrouver un corps de rêve après avoir donné la vie à quatre enfants.

Parents d'Elyaz (14 ans), Théo (18 ans), Luca (22 ans) et d'Enzo (25 ans), Véronique et Zinédine forment un couple indestructible depuis leur mariage célébré en 1994. Installés en Espagne (tout comme Enzo et Luca), les amoureux se sont rencontrés alors que Zinédine n'avait que 17 ans, alors qu'ils vivaient dans un foyer de jeunes travailleurs de Cannes. Le futur champion du monde 98 avait alors eu un véritable coup de foudre pour Véronique Lentisco-Fernandez. Interviewé en septembre 2017 à l'occasion des 40 ans de Téléfoot, l'entraîneur du Real Madrid avait confié : "On a fait notre vie ensemble, nos chemins sont complémentaires, c'est ça qui est magnifique, en fait. Il n'y a pas de filtre entre nous, tout se dit, tout se fait, et c'est beau. Parce que oui, je lui dois tout." Un homme, un père et un sportif décidément admirable.