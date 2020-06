Zinédine Zidane : Anniversaire en famille, et en demi-teinte, pour ses 48 ans

Le temps passe vite, mais Zinédine Zidane ne vieillit pas. L'ancien footballeur devenu entraîneur de la grande équipe du Real Madrid vient tout juste de fêter ses 48 ans et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le champion du monde 98 ne les fait absolument pas.

Installé à Madrid avec sa femme Véronique, son pilier avec qui il forme un duo inébranlable depuis plus de vingt-cinq ans, Zinédine Zidane a eu le droit à une belle célébration pour son anniversaire. Zizou a publié une photo sur son compte Instagram, que les 26,6 millions d'abonnés ont pu découvrir dans l'après-midi.

Celui qui était à l'honneur est apparu dans un jardin, décontracté dans un pantacourt blanc associé à un T-shirt manches longues bleu marine. Très souriant, Zinédine Zidane avait un gâteau d'anniversaire dans les mains, agrémenté de bougies "48" de circonstance. Sa femme Véronique se trouvait à ses côtés, rayonnante comme à son habitude, ainsi que leurs deux plus jeunes garçons Théo, 18 ans, chemise blanche ouverte et sacrés abdos apparents, et Elyaz, 14 ans. Malheureusement, toute la famille n'était pas réunie, et l'absence de ses deux grands garçons a quelque peu pesé à Zinédine Zidane. "Il manque Enzo et Luca", a-t-il commenté en légende de sa photo "likée" des milliers de fois.