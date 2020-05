Zinédine Zidane célèbre son fils Luca pour ses 22 ans, la famille unie

Luca Zidane aurait sans aucun doute bien aimé pouvoir souffler sa nouvelle bougie avec toute sa famille, mais il ne vit pas à Madrid avec son papa et sa maman, Zinédine et Véronique Zidane, et ses deux plus jeunes frères, Théo et Elyaz. Tout comme son grand frère Enzo, le jeune footballeur a quitté le nid familial et vit à Santander (sur la côte Nord de l'Espagne). Il porte les couleurs du club de la ville, où il occupe le poste de gardien de but.

Mais parce que loin des yeux ne signifie pas loin du coeur chez les Zidane, plusieurs membres du clan n'ont pas manqué de lui fêter ses 22 ans le mercredi 13 mai 2020. Luca a reçu de nombreux messages sur Instagram pour son anniversaire, à commencer par celui de son papa. Toujours très pudique, Zinédine Zidane ne s'est pas épanché sur le réseau social, exprimant malgré tout une jolie tendresse. "Joyeux anniversaire mon Luca", a écrit l'ancien footballeur de 47 ans, devenu entraîneur du Real Madrid. Ces mots accompagnés d'un coeur servent à illustrer une photo de Zizou avec son fils.