Luca Zidane : Rares confessions sur son nom dur à porter malgré la fierté

Il n'y a pas qu'au cinéma, qu'en musique ou en mode que les enfants de stars imitent leurs parents. Illustration avec Luca Zidane. Le fils du très populaire Zinédine Zidane est lui aussi footballeur, mais cherche à tracer sa propre voie : "Je veux déjà qu'on parle de moi pour moi."

C'est avec le journal sportif L'Équipe que Luca Zidane s'est entretenu. Le gardien de but du Real Madrid, en prêt au Racing Santander (2e division espagnole), a parlé foot et famille avec le quotidien sportif français. Il confie notamment la raison du flocage de son maillot, au dos duquel est imprimé son prénom plutôt que son nom : "Je veux déjà qu'on parle de moi pour moi. Pour mes frères, je pense que c'est pareil. Mais on est comme tous les enfants : on admire notre père."

"On sait qu'il a été incroyable comme joueur. C'est notre idole. Mais on veut essayer de faire chacun notre carrière", poursuit Luca, qui également un mot pour sa mère Véronique, épouse d'ancien footballeur devenu entraîneur et mère de footballeurs. "Elle en avait un peu marre parfois, surtout quand elle devait en plus nous emmener au foot puis regarder tous nos matches. Mais c'est notre passion. Elle aime ce qu'on aime."