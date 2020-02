Enzo Zidane débute une nouvelle aventure, avec le soutien de sa compagne

Le jeu des transferts implique que les footballeurs peuvent changer d'environnement du jour au lendemain. Enzo Zidane, le fils aîné de 24 ans de Zinédine Zidane, vient à nouveau de changer de club.

Après avoir passé six mois au Portugal, à porter les couleurs Desportivo Aves, Enzo Zidane revient en Espagne, où habite toute sa famille. Le jeune joueur a en effet été recruté par l'Unión Deportiva Almería (UD Almería) quelques heures seulement avant la fin du mercato d'hiver. Si son arrivée dans ce club de deuxième division espagnole a été officialisée le 1er février 2020, sa présentation à la presse s'est déroulée quelques jours plus tard.

Extrêmement fusionnel avec sa compagne Karen Gonçalves, Enzo Zidane a affronté les journalistes le mercredi 5 février, en sa présence. Pour preuve, la photo partagée par la jolie Vénézuélienne sur sa page Instagram. "Je t'aime", a-t-elle commenté affectueusement, en légende d'une photo d'elle posant avec Enzo qui tient son nouveau maillot. Le fils de Zizou portera le numéro 7. Follement amoureux de sa compagne, Enzo Zidane a surenchéri en lui répondant : "Je t'aime plus."

Lors de la conférence de presse, Enzo Zidane s'est expliqué sur les raisons qui l'ont poussé à accepter cette offre. Des souvenirs sont remontés à la surface. "Mes grands-parents sont originaires d'El Chive et ils sont très heureux. Quand j'étais enfant, je venais tous les étés et je suis encore plus enthousiaste, car un retour aux sources, c'est toujours bon", a-t-il déclaré. El Chive est un village qui ne se trouve qu'à une heure de route d'Almería.

Enzo Zidane est engagé jusqu'en juin 2021 et va ainsi devoir se trouver un nouveau nid douillet pour vivre avec Karen.