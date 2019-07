Enzo Zidane amoureux : sa compagne l'aide à surmonter la mort de son oncle

Le 12 juillet 2019, Enzo Zidane a perdu un être qui lui était très cher : son oncle Farid, le frère aîné de son père Zinédine Zidane. Ce dernier est décédé à Marseille des suites d'une longue maladie et repose depuis le 15 juillet à Aguemoun, en Algérie, le village natal de ses parents. Il n'avait que 54 ans.

Après l'annonce de cette triste nouvelle, Zinédine Zidane, mais aussi ses enfants ont exprimé leur chagrin sur Instagram. Parmi eux, son fils aîné Enzo âgé de 24 ans. "Mon tonton, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu m'as aimé, pour m'avoir considéré comme un fils. Tu es la personne la plus courageuse et la plus forte que j'ai connue, toujours avec le sourire, tu es notre exemple à tous. Tu vas nous manquer, mais je sais que tu seras toujours là présent à veiller sur nous. Je t'aime mon tonton je t'aime trop", avait-il publié le 16 juillet. Son message poignant était accompagné de plusieurs photos de famille avec son oncle. Sur l'entre d'elles apparaissait Karen Gonçalves, avec qui il est en couple depuis plusieurs mois.