Zinédine et Véronique Zidane, couple inébranlable: photos love au fil des années

Retracer l'histoire d'amour de Zinédine et Véronique Zidane, c'est un peu comme faire un tour du monde. L'ancien footballeur professionnel de 47 ans et son épouse sont inséparables depuis plus de vingt-cinq ans et ont voyagé aux quatre coins du monde. Les photos d'eux deux, partagées ces dernières années par Zizou sur sa page Instagram, le prouvent. Chine, Angleterre, Espagne, bien sûr, puisqu'ils y vivent, Italie... Les escapades en duo ont été multiples. Et c'est loin d'être fini !

Zinédine Zidane n'a que 17 ans lorsqu'il rencontre celle qui deviendra sa femme quelques années plus tard. La route du jeune prodige du football croise celle de Véronique Lentisco-Fernandez au foyer des jeunes travailleurs, à Cannes, où ils logent tous les deux. Véronique avait quitté Rodez, où elle vivait avec ses parents originaires d'Almeria (Espagne), à ses 18 ans. Toute la famille s'est alors installée à Cannes, où Véronique s'est inscrite à la prestigieuse école de danse Rosella Hightower. Après avoir repéré le jeune Zinédine, c'est elle qui a fait le premier pas pour établir le contact. Leur amour s'est vite imposé comme une évidence et leur mariage est arrivé très vite. Il a été célébré le 28 mai 1994 à Bordeaux, où le footballeur prodige venait de s'engager.

Juste après leur union, Zinédine et Véronique ont déménagé à Turin en Italie, puis à Madrid. La carrière de Zinédine Zidane a alors pris une tout autre tournure : elle s'est envolée. Malgré cette ascension fulgurante, Véronique est restée dans l'ombre, n'assistant qu'à quelques matchs. Mais sa présence a toujours été très forte, permettant à leur couple de traverser les années en toute sérénité.

En septembre 2017, à l'occasion des 40 ans de Téléfoot, Zinédine Zidane s'était confié sur sa femme, à qui il doit tout. "On a fait notre vie ensemble, nos chemins sont complémentaires, c'est ça qui est magnifique, en fait, avait-il déclaré. Il n'y a pas de filtre entre nous, tout se dit, tout se fait, et c'est beau. Parce que oui, je lui dois tout."

Dans son autobiographie Zidane sortie le 6 novembre 2019, le journaliste sportif Frédéric Hermel a révélé comment Véronique s'était chargée de "faire disparaître de l'horizon certains vieux copains de Zizou jugés néfastes, toxiques ou simplement de mauvais conseils". Le journaliste n'a cependant pas poussé ses révélations en dévoilant des noms.

Du mariage de Zinédine et Véronique sont nés quatre garçons : Enzo en 1995, Luca né en 1998, Théo en 2002 et Elyaz en 2005.