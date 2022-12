Zinedine Zidane : Son fils Enzo marié, sa femme Karen partage une rare photo de la sublime cérémonie à Marrakech

C'est un évènement qu'ils avaient préparé dans le plus grand des secrets et la surprise a été totale ! Le 23 décembre dernier, Enzo Zidane et sa fiancée Karen Goncalves se sont mariés lors d'une belle cérémonie qui s'est tenue du côté de Marrakech, au Maroc. Un moment en famille et pour lequel les proches se sont fait très discrets sur les réseaux sociaux pour l'instant. Seule Karen a publié une sublime photo de cette journée si particulière. "Pour toujours", a-t-elle écrit en commentaire du superbe cliché où on peut la voir dans sa robe de mariée au côté de son nouveau mari.

Près d'une semaine après s'être dit "oui", les amoureux doivent certainement s'organiser pour la lune de miel, mais entre eux, la femme d'Enzo Zidane a voulu faire un petit cadeau à ses fans en partageant une nouvelle photo de son mariage. Une journée qui s'est poursuivie avec un superbe repas dans un jardin entouré de palmiers, comme on peut le voir sur la photo mise en ligne il y a quelques heures. "Une nuit magique", écrit la belle-fille de Zinedine Zidane, qui est en train de partager un doux baiser avec son amoureux. "Je ne t'échangerais pour rien au monde", ajoute joliment la belle blonde dans son message.