Enzo Zidane : Grande première pour sa fille Sia, entourée de toute sa famille

C'est une arrivée qui a littéralement bouleversé la vie d'Enzo Zidane depuis près de 5 mois maintenant et d'ailleurs beaucoup de choses ont changé depuis l'arrivée de la petite Sia, née en mai dernier. À l'époque, le fils de la légende Zinedine Zidane se trouvait en France, du côté de Rodez où il évoluait depuis un an. Malheureusement, l'expérience a été de courte durée et le jeune homme de 27 ans est rapidement rentré en Espagne, dans le pays d'où vient sa fiancée Karen et dans lequel il a grandi aux côtés de ses 3 frères, tous devenus de très bons joueurs de football.

Désormais papa d'une adorable petite fille, Enzo Zidane a signé dans le club de Fuenlabrada, en 3e division espagnole, et situé dans la banlieue de Madrid. "Je viens avec beaucoup de désir et avec beaucoup d'enthousiasme. Fuenlabrada est une équipe qui a de grands objectifs. Je suis très heureux de retourner en Espagne et à Madrid et de pouvoir profiter du football ici", a-t-il déclaré lors de son arrivée au club en juillet dernier. Tout semble se passer à merveille désormais et il a pu s'offrir de très belles vacances du côté de Marseille en août. Depuis septembre, c'est la rentrée et Enzo a retrouvé le chemin de l'entraînement, ce qui ne l'empêche pas de passer de bons moments en famille.

Une première à Santiago Bernabeu pour admirer Benzema et ses coéquipiers

Comme il l'a publié sur son compte Instagram, où il est suivi par 1,3 millions d'abonnés, Enzo Zidane a passé la soirée d'hier au stade Santiago Bernabeu, l'antre du Real Madrid, l'ancien club de son père. L'équipe de Karim Benzema affrontait les ukrainiens du Shakhtar Donetsk hier soir et il en a profité pour faire découvrir ce stade mythique à sa fille Sia. "Première fois", écrit-il en commentaire d'une photo où on peut voir sa fiancée Karen, ainsi que ses petits frères Théo (qui tient sa nièce dans les bras) et Elyaz. La tradition est respectée puisque Sia porte déjà un maillot du Real Madrid avec son nom et le fameux numéro 5 que portait son illustre grand-père.