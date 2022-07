Zinedine Zidane : son plus jeune fils Elyaz, 16 ans, est déjà bien plus grand que lui !

Il y a des familles chez qui le talent se transmet de génération en génération et pour Zinedine Zidane et ses enfants, il semble bien que ce soit le cas ! Le champion du monde a eu la chance d'avoir quatre beaux garçons, qui ont tous suivi les traces de leur père. Enzo (27 ans), l'aîné de la fratrie, est un milieu de terrain élégant qui a débarqué en France du côté de Rodez (Aveyron) l'an dernier. Devenu papa à son tour, il profite de ses vacances pour passer du temps avec sa fiancée Karen et leur fille, Sia. Luca (24 ans), le deuxième de la famille, est un gardien de but de grand talent qui évolue en Espagne, au Rayo Vallecano et qui s'est offert de superbes vacances à Cuba ces derniers jours.

Le troisième, Théo (20 ans) est encore dans les équipes de jeunes du Real Madrid, tout comme le cadet de la famille, Elyaz, qui semble être celui avec le plus gros potentiel. Latéral gauche, le jeune homme de 16 ans est déjà en équipe de France U17 et il a récemment remporté le championnat d'Europe, pour le plus grand bonheur de son père, qui n'a pas hésité à le féliciter sur son compte Instagram. Si la plupart de ses garçons ont bien grandi et font à peu près la taille de Zinedine Zidane, le petit dernier le dépasse largement ! Actif sur Instagram où il aime bien publier de nouvelles photos toutes les semaines, l'entraîneur de 50 ans a mis en ligne une publication où on le voit aux côtés de sa femme, Véronique et de Elyaz.

La photo en noir et blanc est magnifique et Véronique a même décidé de porter le petit chien de la famille pour l'occasion. Sur la droite, on peut voir Elyaz et il met déjà presque une tête à son père ! Il faut dire que si l'on en croit le site de référence sur le football Transfermarkt, le jeune homme fait déjà 1,94 m à seulement 16 ans !