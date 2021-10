Zinedine Zidane : Carton plein pour son fils Elyaz, 15 ans, qui perpétue une tradition familiale

Les chiens ne font pas des chats et chez les Zidane, ce dicton est particulièrement vrai. Joueur de légende passé par la Juventus Turin et le Real Madrid, grand artisan du sacre des Bleus en 1998, Zinedine Zidane est adulé partout sur la planète pour son talent et la beauté de son jeu. Resté en Espagne après sa carrière de joueur, il a ébloui le monde comme entraîneur de son ancien club en remportant plusieurs titres prestigieux aux côtés de Benzema et Ronaldo. Une carrière particulièrement bien remplie, mais qui lui a laissé le temps de construire une vie de famille avec sa compagne, Véronique.

Ensemble, ils ont eu quatre garçons, Enzo (né en 1995), Luca (né en 1998), Théo (né en 2002) et le petit dernier Elyaz (né en 2005). Fondu de football, Zinedine Zidane a semble-t-il transmis la passion du ballon rond à tous ses fils puisque d'après les informations du Parisien, Elyaz vient d'être convoqué en équipe de France des moins de 17 ans pour la première fois. Si cela reste un très bel accomplissement pour le jeune garçon, pour la famille Zidane, c'est presque devenu la routine, puisque tous les fils de l'entraîneur âgé de 49 ans ont été sélectionnés chez les Bleus dans les catégories espoirs !

Un véritable exploit et les garçons doivent sûrement beaucoup aux gènes de leur père. Le jeune Elyaz a donc été retenu dans le groupe France ​​pour disputer le tour de qualification du Championnat d'Europe des U 17, faisant de lui le plus jeune joueur de la liste à seulement 15 ans. Différent de son père dans le style, Elyaz est très grand (1,94m) et n'évolue pas du tout au même poste que son père puisqu'il est défenseur gauche.