Zinedine Zidane : Son fils Théo s'éclate aux Baléares avec sa compagne

Quand la famille de Zinedine Zidane part en vacances, il y a un endroit qu'elle privilégie : les îles Baléares. C'est dans cet endroit d'Espagne qu'elle trouve refuge une partie de l'été et il n'est pas rare que la légende du football vienne accompagnée de plusieurs de ses garçons. Cette année, son aîné Enzo a été un peu occupé avec l'arrivée de sa fille, Sia, et il n'était pas de la partie, mais ces trois autres garçons étaient présents du côté d'Ibiza début juin pour les fameuses vacances en famille. Après ce beau moment à plusieurs, chacun est parti de son côté et tandis que les rumeurs voyant arriver l'ancien entraîneur du Real Madrid au PSG s'estompaient, Luca avait décidé de s'offrir un magnifique voyage en direction de Cuba.

Très proche de ses quatre fils, Zinedine Zidane leur a donné son amour pour l'Espagne et pour Théo, 20 ans, c'est dans ce pays qu'il a décidé de poursuivre ses vacances. Le jeune homme qui évolue dans les équipes de jeunes du Real Madrid est resté aux Baléares, mais sur une autre île, à Minorque. Il en a profité pour s'offrir un beau moment en amoureux avec sa compagne, Alba Lorini. Les deux amoureux sont ensemble depuis un petit moment maintenant mais les fans de Théo ont pu découvrir son visage lors du dernier Noël. Depuis, le couple semble en parfaite osmose.

Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 215 000 abonnés, le jeune footballeur a mis en ligne une publication ce week-end sur laquelle on peut voir plusieurs clichés de cette belle escapade à deux. "Isla bonita", écrit-il simplement en commentaire, comme une référence au tube de Madonna. Parmi les photos de la sublime île de Minorque, on peut voir le couple prendre la pose et la complicité qui les unit. Théo en a également profité pour s'offrir une petite session de plongée pour découvrir les récifs de l'île. Son petit frère Elyaz, qui a beaucoup grandi dernièrement, a notamment commenté la publication.