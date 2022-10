Zinedine Zidane grand-père : tendre photo avec sa femme, son fils Enzo et sa petite-fille Sia qui a bien grandi

Sia future danseuse comme sa grand-mère ?

En couple avec Véronique avec laquelle il est marié depuis 1994 et dont il semble être encore éperdument amoureux, Zinedine Zidane, aura en plus de sa brillante carrière de footballeur et d'entraîneur, construit une merveilleuse vie de famille. En plus de son fils aîné Enzo désormais papa, l'ancien coéquipier de Didier Deschamps en Équipe de France et à la Juventus de Turin, a eu trois autres fils : Luca (24 ans), Théo (20 ans) et Elyaz (16 ans) tous footballeurs ! Nous sommes d'ores et déjà curieux de savoir quel chemin professionnel empruntera leur nièce Sia. Sera-t-elle danseuse professionnelle comme l'a été autrefois sa grand-mère Véronique ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour être la fille d'un footballeur qui évolue dans le club espagnol CF Fuenlabrada, la petite Sia Zidane ne risque pas de passer à côté du football !