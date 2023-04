Zinedine Zidane : Sa belle-fille dévoile une photo d'elle en plein allaitement, le jour de son mariage avec Enzo

L'année 2022 restera longtemps gravée dans la mémoire d'Enzo Zidane et de celle qui est devenue sa femme, Karen Goncalves. Les deux tourtereaux sont ensemble depuis plusieurs années maintenant et le 19 mai dernier, ils sont devenus parents pour la toute première fois d'une petite Sia. Un évènement qui a eu lieu en France, du côté de Rodez (Aveyron), où le couple était installé à l'époque où le fils de Zinedine Zidane jouait pour le club de la ville. Depuis, les amoureux sont rentrés en Espagne et plus précisément à Madrid, où ils se sont rencontrés et ont leurs habitudes.

Fin décembre, Enzo et Karen ont concrétisé leur amour en se mariant lors d'une cérémonie tenue secrète jusqu'au bout. C'est du côté de Marrakech, au Maroc, dans un somptueux riad, qu'ils ont décidé de se dire "oui" devant leurs familles et leurs amis. Un beau moment que tous les convives ont su garder secret et c'est finalement la jeune maman qui a dévoilé l'information le 26 décembre sur les réseaux sociaux. Depuis, la jolie blonde originaire du Vénézuela a partagé plusieurs photos de son mariage au cours des derniers mois et ce dimanche 2 avril, elle l'a fait de nouveau lors d'un question-réponse avec ses abonnés sur Instagram.

Le plus dur a sans doute été l'allaitement, mais ce n'est pas interminable. Ça va me manquer et je le referai

Suivie par plus de 20 000 abonnés sur la plateforme, Karen Goncalves a publié dans sa story une magnifique photo d'elle (à retrouver dans le diaporama), sur laquelle on peut la voir dans une voiture. Sublime dans sa robe de mariée, elle est en train de donner le sein à sa petite Sia alors qu'elle semble se rendre à la cérémonie. Un abonné lui donne ce qui a été le plus difficile depuis la naissance de sa fille. "Le plus dur a sans doute été l'allaitement, mais ce n'est pas interminable. Ça va me manquer et je le referai", assure la femme d'Enzo Zidane. La jeune femme répond ensuite à d'autres questions, notamment sur la raison pour laquelle elle ne montre plus le visage de son enfant. "Quand son visage a commencé à se former, nous avons décidé de ne plus l'exposer sur les réseaux sociaux", explique celle qui n'a pas de doute sur le fait d'avoir d'autres enfants dans le futur. Enfin, elle révèle qu'elle parle également français, mais de manière "très basique", ajoute-t-elle.