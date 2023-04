Diaporama : Zinedine Zidane : Sa belle-fille dévoile une photo d'elle en plein allaitement, le jour de son mariage avec Enzo

1 / 13 Zinedine Zidane : Sa belle-fille dévoile une photo d'elle en plein allaitement, le jour de son mariage avec Enzo

2 / 13 La belle-fille de Zinedine Zidane dévoile une rare photo d'elle Enzo Zidane et sa chérie Karen Goncalves © Instagram, enzo zidane

3 / 13 La femme d'Enzo Zidane vient de publier une photo d'elle en train d'allaiter sa fille Sia Zinédine Zidane avec sa femme Véronique et leurs fils Enzo Zidane, Luca Zidane, Elyaz Zidane, Théo Zidane - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée le 5 mars 2022. © Disney via Bestimage © BestImage, Disney via Bestimage

4 / 13 "Le plus dur a sans doute été l'allaitement, mais ce n'est pas interminable. Ça va me manquer et je le referai", indique la belle Karen Karen Goncalves répond à ses abonnés sur Instagram © Instagram, Karen Goncalves

5 / 13 Elle a aussi expliqué pourquoi elle ne montre plus le visage de sa fille. "Quand son visage a commencé à changer, nous avons décidé de ne plus l'exposer sur les réseaux sociaux", dévoile-t-elle Karen Goncalves répond à ses abonnés sur Instagram © Instagram, Karen Goncalves

6 / 13 Karen Goncalves explique aussi qu'elle veut avoir d'autres enfants. "Sans aucun doute", affirme-t-elle Karen Goncalves répond à ses abonnés sur Instagram © Instagram, Karen Goncalves

7 / 13 Enfin, la femme d'Enzo Zidane nous apprend qu'elle parle français. "Oui, très basique", répond-t-elle Karen Goncalves répond à ses abonnés sur Instagram © Instagram, Karen Goncalves

8 / 13 L'entraîneur-chef du Real Madrid Zinedine Zidane assiste à une conférence de presse de Ligue des Champions, Groupe B, match de football entre Shakhtar Donetsk et le Real Madrid au stade Olimpiyskiy de Kiev. Le 2 décembre 2020. © BestImage

9 / 13 Zinedine Zidane et sa femme Véronique - Première du documentaire "Le coeur de Sergio Ramos" à Madrid le 10 septembre 2019 © BestImage

10 / 13 Zinedine Zidane et sa femme Véronique - Les célébrités arrivent à la cérémonie des Trophées Fifa 2018 au Royal Festival Hall à Londres, Royaume Uni, le 25 septembre 2018. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

11 / 13 Zinédine Zidane, sa femme Véronique et leurs fils Luca et Enzo dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris, le 10 juin 2018. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

12 / 13 Zinedine Zidane - Le Real Madrid a battu l'Atalanta (3 - 1) en match de Ligue des Champions et Karim Benzema marque son 70ème but de la compétition, le 16 mars 2021. © Alterphotos / Panoramic / Bestimage © BestImage