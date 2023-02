Zinedine Zidane : Henné, cracheur de feu et ambiance orientale, le mariage de son fils Enzo enfin dévoilé !

La fin d'année 2022 a été marquée par un évènement dont le secret a été parfaitement gardé au sein de la famille de Zinedine Zidane. Le 23 décembre, son fils aîné Enzo et Karen, qui partage sa vie depuis plusieurs années, se sont mariés lors d'une belle cérémonie qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc. Un grand moment pour le jeune homme de 27 ans, qui a pu réunir tous ses proches pour célébrer son amour, lui qui est devenu papa d'une petite Sia, née en mai dernier et qui fait le bonheur de toute la famille.

C'est seulement quelques jours après le mariage que Karen Goncalves a officialisé leur union sur les réseaux sociaux, en publiant une photo de son couple lors de la cérémonie. Jusqu'ici, aucun membre de la famille n'a fait filtrer d'informations sur l'évènement et la belle espagnole a seulement partagé des informations sur la sublime robe qu'elle portait ce jour-là. C'est désormais chose faite puisque la jeune maman a publié une série de photos le 9 février au soir et on en sait plus sur l'ambiance du mariage et les activités qui se sont déroulées au cours de cette magnifique journée.

Une ambiance digne des mille et une nuits

Si on sait qu'une partie de football a été improvisée entre les hommes en matinée, la cérémonie en elle-même était particulièrement belle. On peut voir Enzo et Karen s'enlacer tendrement sur la piste de danse, avant de profiter du gâteau de mariage aux côtés des enfants présents pour l'occasion. On peut se rendre compte que l'endroit est sublime, avec une immense piscine et des palmiers un peu partout. Une soirée digne des contes des mille et une nuits pendant laquelle les femmes ont pu se mettre du henné et il y a avait même un cracheur de feu pour assurer le spectacle. "23/12/22, toi pour toujours", écrit simplement Karen en commentaire.