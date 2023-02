Diaporama : Zinedine Zidane : Henné, cracheur de feu et ambiance orientale, le mariage de son fils Enzo enfin dévoilé !

3 / 13

Enzo Zidane lors de la grande finale de la Z5 Cup à Aix-en-Provence, France, 23 juin 2019. Après avoir traversé 12 villes qui auront vu plus de 250 équipes tenter leur chance dans les complexes Z5 et Le Five en France, Outremer, en Italie et en Espagne, aura lieu au Z5 d'Aix-en-Provence, la grande finale de la Z5 Cup. Le 23 juin est aussi l'anniversaire de Z.Zidane et le jour du lancement du tout premier Z5 à Aix en 2011. Au programme de cette grande fête du foot à cinq, le plateau final des 24 équipes, des animations pour tous les âges, tournoi enfants, ateliers culinaires, etc... © Norbert Scanella/Panoramic/Bestimage © BestImage, Norbert Scanella