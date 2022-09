Zinedine Zidane grand-père : retrouvailles avec sa petite fille Sia, qui a bien grandi

Si beaucoup espéraient revoir Zinedine Zidane sur le banc de touche d'une grande équipe européenne cette année, c'est raté. Le champion du monde 98 a tout gagné lors de son passage au Real Madrid et il fait désormais partie des entraîneurs les plus convoités de la planète football. Durant l'été, son nom a longtemps été associé au Paris Saint-Germain, au point que certains médias ont même annoncé que l'affaire était conclue. Mais il n'en fut rien et le club de la capitale a finalement choisi Christophe Galtier pour mener son escouade. De son côté, l'ancien numéro 10 profite de son année sabbatique en passant de bons moments en famille.

Il faut dire qu'il a de quoi faire avec ses quatre fils, tous devenus de très bons footballeurs à leur tour et qui ressemblent tous beaucoup à leur papa. Dans cette fratrie on retrouve notamment Enzo Zidane, l'aîné qui a vécu en France jusqu'à très récemment. Un passage remarqué du côté de Rodez (Aveyron), où il a joué pendant une année avant de rentrer en Espagne, dans la banlieue de Madrid. En couple avec la belle Karen Goncalves depuis plusieurs années, le beau gosse de 27 ans n'est pas revenu seul en Espagne puisqu'avec sa fiancée, ils ont eu une petite fille en mai dernier. Une magnifique nouvelle qui a fait de Zinedine Zidane un très jeune grand-père puisqu'il a fêté cette année ses 50 ans.

Zinedine et Véronique au restaurant avec Sia

Si toute la famille a eu la chance de voir l'adorable petite Sia depuis sa naissance, visiblement le mari de Véronique est très attaché à sa petite fille. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 1,3 millions d'abonnés, Enzo vient de publier une belle photo de son père et sa mère en compagnie de sa fille. "Papi et mamie", écrit-il affectueusement en commentaire de la photo où l'on peut voir Zinedine Zidane tout sourire avec Sia sur ses genoux. Véronique est également sur la photo, accroupie à côté de la jolie petite brune dont le visage est caché.