Christophe Galtier au PSG : il évoque son nouveau logement à Paris avec sa femme, mais sans les enfants

Christophe Galtier est né il y a cinquante-cinq ans à Marseille mais c'est bien le club rival de l'OM que l'ancien footballeur entraîne depuis quelques semaines. Le 5 juillet dernier, l'ancien technicien de l'OGC Nice et du Losc a été officiellement intronisé entraîneur du PSG en présence du président-directeur-général, Nasser al Khelaifi, au Parc des Princes, à Paris.

Ce samedi 6 août est un grand rendez-vous pour pour les joueurs du PSG et leur entraîneur. Ils se déplacent à Clermont-Ferrand pour leur premier match de la nouvelle saison de Ligue 1. A quelques heures de cette rencontre qui promet de susciter une certaine effervescence malgré les vacances estivales toujours en cours, Le Parisien a recueilli les confidences de Christophe Galtier.

Au cours du long entretien publié ce jour, le nouvel entraîneur du PSG évoque sa vie de famille. En couple depuis de longues années avec sa femme, il est inconcevable pour lui de ne pas vivre auprès d'elle. Tout comme il est inconcevable pour Christophe Galtier de ne pas s'installer dans la ville qu'il entraîne.

A la question de savoir si il compte prendre un pied à terre dans la capitale, le Sudiste répond : "Oui, j'ai trouvé un logement. Je vais m'installer avec ma famille à partir du 1er septembre. (...) J'ai pour habitude, quand j'arrive dans un endroit, de me poser et de m'y installer comme si j'allais y rester très longtemps. Si je vivais à l'hôtel, je ne me sentirais que de passage, ce n'est pas mon truc." Si Christophe Galtier sera donc accompagné de sa femme dans cette nouvelle aventure, ses enfants ne seront pas la partie, au quotidien, et pour cause. "Mes enfants sont grands, ils travaillent. Mais je vais vivre avec mon épouse à Paris", précise Christophe Galtier.

En effet celui qui remplace Mauricio Pochettino au PSG est le papa de trois garçons : Enzo et Jordan (entraîneur adjoint à l'AC Ajaccio, promu en Ligue 1), mais également John Valovic-Galtier qu'il a adopté il y a quelques années et qui est son fidèle conseiller. Tout ce beau monde aura donc le privilège de profiter de Paris ces prochains temps, jusqu'en 2024 si tout va bien. "Je veux avoir un chez-moi, une vie familiale normale et que mon épouse et ma famille puissent profiter de ce qui est sûrement la plus belle ville au monde", conclut Christophe Galtier sur le sujet auprès du Parisien.