Enzo Zidane emmène sa fille dans un spa pour bébés : premiers pas dans l'eau pour Sia !

S'il y en a un à qui la vie de papa convient parfaitement, c'est bien Enzo Zidane ! Le fils de la légende Zinedine Zidane est devenu père en mai dernier et depuis sa vie ne tourne plus qu'autour de sa petite Sia. Il faut dire que les choses ont beaucoup changé depuis que sa fiancée Karen Goncalves a accouché il y a près de 6 mois. À l'époque, le footballeur de 27 ans était en France, du côté de Rodez (Aveyron) avec son amoureuse puisqu'il avait signé quelques mois auparavant dans le club de la ville. Malheureusement l'aventure s'est terminée avec le club de deuxième division française, mais il a su rebondir rapidement puisqu'il a signé dans le club de Fuenlabrada, en 3e division espagnole, situé dans la banlieue de Madrid.

Très heureux de pouvoir retourner dans le pays et la ville où il a été élevé avec ses 3 frères, tous aussi doués que lui pour le football, il a pu rentrer à la maison avec femme et enfant. "Je viens avec beaucoup de désir et avec beaucoup d'enthousiasme. Fuenlabrada est une équipe qui a de grands objectifs. Je suis très heureux de retourner en Espagne et à Madrid et de pouvoir profiter du football ici", expliquait-il au moment de son transfert. Depuis, les choses se passent à merveille pour Enzo Zidane, qui a pu retrouver ses marques dans une ville qu'il connaît parfaitement. Récemment, il s'est rendu en famille au stade Santiago Bernabeu pour soutenir le Real Madrid, l'ancien club de son père où évolue notamment Karim Benzema.

Journée au spa pour Sia, sous les yeux de ses parents

Après cet agréable moment avec ses proches, le footballeur s'est offert une belle journée avec Karen et sa fille Sia hier et la petite a été particulièrement gâtée. Les trois se sont rendus chez Baby Spa Madrid, un institut réservé aux enfants de 0 à 6 mois, comme la belle blonde l'a montré sur son compte Instagram. Très active sur la plateforme et suivie par plus de 15 000 abonnés, elle a publié deux belles photos dans sa story (qui sont à retrouver dans le diaporama). Sur la première on peut voir le couple arriver dans l'institut tout sourire tandis que sur la seconde la petite Sia, qui est déjà très chevelue, est immergée dans l'eau dans une petite baignoire adaptée pour les bébés.

Un beau moment pour Enzo Zidane et sa fiancée, qui ont passé un agréable moment à voir leur petite Sia barboter dans l'eau !