Diaporama : Enzo Zidane : Sa fille Sia fête ses 9 mois, photo idyllique avec sa femme, Karen

1 / 13 Enzo Zidane : Sa fille Sia fête ses 9 mois, photo idyllique avec sa femme, Karen

2 / 13 Sia, la fille d'Enzo Zidane vient de fêter ses 9 mois ! Enzo Zidane lors de la grande finale de la Z5 Cup à Aix-en-Provence. © Norbert Scanella/Panoramic/Bestimage © BestImage, Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

3 / 13 Le fils de Zinedine Zidane est devenu père pour la première fois le 19 mai 2022. Zinédine Zidane avec sa femme Véronique et leurs fils Enzo Zidane, Luca Zidane, Elyaz Zidane, Théo Zidane - People au 30ème anniversaire du parc d'attractions Disneyland Paris à Marne-la-Vallée le 5 mars 2022. © Disney via Bestimage © BestImage, Disney via Bestimage

4 / 13 Depuis, Enzo Zidane et sa femme, Karen Goncalves, sont les parents les plus heureux et ils n'hésitent pas à gâter leur fille. Enzo Zidane emmène sa fille Sia voir un match du Real Madrid pour la première fois. © Instagram, enzo

5 / 13 Pour célébrer les 9 mois de Sia, Karen a publié une adorable photo de sa fille et elle sur Instagram. Zinedine Zidane pose avec sa femme Véronique et leur Enzo au cours de vacances en famille à Ibiza. Instagram. © Instagram, zidane

6 / 13 Sur le cliché, on peut voir la belle espagnole au lit avec Sia. "Tu es magique", ajoute-t-elle simplement. Exclusif - Enzo Zidane (fils de Zinédine Zidane) - Les célébrités lors du festival "Marrakech du Rire 2018" à Marrakech, Maroc, le 24 juin 2018. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

7 / 13 Une photo qui a beaucoup plu à Enzo Zidane, qui n'a pas hésité à envoyer de nombreux emojis en commentaire pour partager tout son amour. Enzo Zidane et sa chérie Karen Goncalves en août 2020. © Instagram

8 / 13 Zinedine Zidane et sa femme Véronique - Première du documentaire "Le coeur de Sergio Ramos" à Madrid le 10 septembre 2019 © BestImage

9 / 13 Enzo Zidane lors de la grande finale de la Z5 Cup à Aix-en-Provence, France, 23 juin 2019. Après avoir traversé 12 villes qui auront vu plus de 250 équipes tenter leur chance dans les complexes Z5 et Le Five en France, Outremer, en Italie et en Espagne, aura lieu au Z5 d'Aix-en-Provence, la grande finale de la Z5 Cup. Le 23 juin est aussi l'anniversaire de Z.Zidane et le jour du lancement du tout premier Z5 à Aix en 2011. Au programme de cette grande fête du foot à cinq, le plateau final des 24 équipes, des animations pour tous les âges, tournoi enfants, ateliers culinaires, etc... © Norbert Scanella/Panoramic/Bestimage © BestImage

10 / 13 Luca et Enzo Zidane dans les tribunes des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros à Paris, le 10 juin 2018. © Dominique Jacovides - Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

11 / 13 Enzo Zidane, fils de Zinedine Zidane et joueur de football professionel, participe à son premier match officiel avec son nouveau club Espagnol le "Deportivo Alaves" en amical contre le club Français TFC, Toulouse Football Club, à Saint Jean de Luz le 19 Juillet 2017. © Patrick Bernard-Christophe de Prada/ Bestimage © BestImage

12 / 13 Enzo (maillot blanc) et Lucas Zidane (maillot violet), les fils de Zinedine Zidane, lors du match de foot de seconde division B opposant Fuenlabrada au Real Madrid Castilla. Madrid, le 25 septembre 2016. © BestImage