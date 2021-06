Mohamed Cheikh (Top Chef 2021) : Son père braqué dans son magasin, gros traumatisme...

L'année 2021 sera belle pour Mohamed Cheikh. Il est ressorti gagnant de la douzième saison de Top Chef le 9 juin dernier, a ouvert Manzili, son restaurant éphémère au Jardin des Plantes à Paris et s'apprête à devenir papa pour la première fois. Beaucoup d'émotions pour le jeune chef de 28 ans qui revient de loin. Comme il le raconte dans Libération, Mohamed Cheikh a grandi dans une cité en Ile-de-France. Avec sa famille, il y a vécu de bons comme de moins bons moments, comme ce jour où son père a été braqué.

De Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, aux tables gastronomiques de Paris, comme le drugstore au côté d'Eric Fréchon, Mohamed Cheikh en a fait du chemin. Et c'est aujourd'hui pour ses parents qu'il veut s'en sortir. Ils lui ont tout donné, ont contribué à sa réussite. Sa mère est coiffeuse, son père est présenté comme un "touche à tout".

Mohamed Cheikh (Top Chef) : Son père traumatisé après un braquage

Si aujourd'hui le papa du chef officie comme livreur pour le géant Amazon, il y a bien longtemps il dirigeait un Franprix. Mais un incident de taille est venu chambouler son quotidien. En effet, comme le rapportent nos confrères de Libération, le père de Mohamed Cheikh a été braqué dans son magasin. Il n'a plus jamais voulu y retourner... Un traumatisme pour lui et aussi pour ses proches, qui ont certainement eu très peur.

Mohamed Cheikh est cuisinier, son frère est serveur et sa soeur travaille dans l'immobilier. Tous les trois ont réussi, mais le gagnant de Top Chef a galéré. "On me disait : 'Tu n'as rien à faire là, retourne vendre tes BMW volées.' J'en pleurais le soir. Tu as 16 piges, tu es gamin, tes parents se battent pour toi, ils se privent pour t'acheter des costards, tu veux juste travailler, et on te casse les genoux... Mais pourquoi ? C'est de la méchanceté gratuite", regrette le jeune chef.

Aujourd'hui, tout cela est derrière lui. Mohamed Cheikh connait un succès fou – le Manzili affiche complet pour plusieurs semaines – et a bluffé les plus grands chefs étoilés dans Top Chef. Que demander de plus ?